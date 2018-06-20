В Мариинском районе пенсионерка не поверила мошенникам

На телефон пенсионерки позвонили. Представились сыном и рассказали, что сбили человека. И теперь для возмещения ущерба необходимо 30 тысяч рублей. Деньги нужно перевести на банковский счёт, который привязан к телефону. Женщина записала и номера счёта и телефона. После разговора передала их сотрудниками полиции.

Оказалось, что никакого сына у пенсионерки нет. Кроме того, она вовремя вспомнила, что подобной легендой часто пользуются мошенники. Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту покушения на мошенничество.

Мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» — это стандартная уловка аферистов. Преступники запугивают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь совершили преступление или дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали люди. Злоумышленники убеждают своих жертв в том, что их родственникам грозит уголовная ответственность, и требуют деньги. В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться с родственниками и выяснить истинное положение дел.

Между тем, первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, — это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, — напоминаю полицейские. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник.

Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.