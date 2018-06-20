Более 160 кузбассовцев получат технические средства реабилитации в июне

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения региона, мероприятия пройдут с 21 по 27 июня в Кемерове, Междуреченске, Прокопьевске, а также в Мариинском, Таштагольском, Тисульском и Тяжинском районах.

До конца месяца 165 кузбассовцев бесплатно получат трости четырехопорные и металлические с противоскользящим упором, костыли с подлокотниками. В случае, если жители, не смогут посетить мероприятия, ТСР вручат на дому.

Напомним, с 2015 года такую поддержку уже получили порядка 7,4 тыс. человек.