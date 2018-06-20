Сергей Цивилев стал кандидатом на должность губернатора от партии «Единая Россия»

Сегодня в Кемерове прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Напомним, выборы пройдут 9 сентября.
Сегодня в Кемерове прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Напомним, выборы пройдут 9 сентября.
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