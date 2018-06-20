Более 80% выпускников кузбасской кадетской школы-интерната МЧС России планируют поступать в профильные ВУЗы ведомства

Накануне состоялся торжественный приём выпускников губернаторских образовательных учреждений области. Дипломы и аттестаты зрелости получили более 450 учеников.

За два года обучения кадеты не только получили среднее образование, но и прошли обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе и с усиленной физической подготовкой. Ученики кадетского корпуса МЧС России сдали аттестацию на квалификацию «Спасатель», каждый из них теперь владеет основами оказания первой помощи, проведения аварийно-спасательных работ, альпинистской, водолазной и противопожарной подготовки.

«Кадетское воспитание – это начальное формирование будущих защитников Родины. Ребята повзрослели, окрепли характером, стали достойными людьми, с крепким нравственным стержнем. Это доказывает большое количество добрых дел, которые вы успели сделать за время обучения: волонтерская работа, поисковая деятельность. Нельзя не отметить героический поступок Дмитрия Полухина, выпускника кадетской школы-интернат МЧС, который на пожаре в «Зимней вишне» спас троих детей. Я уверена, что в такой ситуации никто из вас не остался бы в стороне, потому что этот поступок в духе настоящих русских кадетов!» — отметила в своем выступлении на торжественной линейке выпускников исполняющая обязанности заместителя губернатора Елена Пахомова.

Фото: 42.mchs.gov.ru