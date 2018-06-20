Задача минимум выполнена

Накануне футболисты сборной России одержали уверенную победу в своем втором матче на домашнем Чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова обыграла сборную Египта со счетом 3:1, практически гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Встреча проходила при аншлаге на 64-тысячном стадионе «Санкт-Петербург». В составе россиян голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще один мяч в свои ворота забил капитан египтян Ахмед Фатхи. У сборной Египта отличился Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

25 июня россияне завершат групповой этап матчем с командой Уругвая.