Задача минимум выполнена

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Другие новости от 20.06.2018

Накануне футболисты сборной России одержали уверенную победу в своем втором матче на домашнем Чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова обыграла сборную Египта со счетом 3:1, практически гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Встреча проходила при аншлаге на 64-тысячном стадионе «Санкт-Петербург». В составе россиян голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще один мяч в свои ворота забил капитан египтян Ахмед Фатхи. У сборной Египта отличился Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

25 июня россияне завершат групповой этап матчем с командой Уругвая.

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