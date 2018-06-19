В Кемерове мотоциклистам запретят движение в ночное время

Рев мотоциклов, мешающий не только ночному отдыху. Многочисленные жалобы от жителей на уличных гонщиков с начала лета поступают в мэрию Кемерова потоком. Теперь, в качестве ответной меры, для двухколесного транспорта в ночное время в центре города движение запретят с десяти часов вечера до восьми утра.

Жажда скорости закончилась трагедией. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, упал на бок. Водитель успел встать. Однако, в этот момент навстречу ехал эвакуатор. Машина задела голову мужчины. Не помог даже шлем. Он от удара треснул. Владелец байка скончался.

В темное время суток лихачей становится в разы больше. Любители запредельных скоростей создают аварийные ситуации на дороге и мешают отдыхать горожанам.

Кемерово летом превращаются в мототрек. Администрация города регулярно получает жалобы от горожан. В результате, решили ограничить движение мотохамов в центре областной столицы в темное время суток.

Советский проспект. Улица Ноградская, Весенняя, Островского и Кирова. Проехать мотоциклистам теперь по этим дорогам будет запрещено с 10 вечера до 8 часов утра. Однако, пока многие владельцы двухколесного транспорта считают, такие меры не помогут изменить ситуацию.

Юрий ЛЕВИЧЕВ

МОТОЦИКЛИСТ

«Те люди, которые нарушают правила, которые мешают спать. И никакие запреты, я думаю, не помогут, потому что они нарушают одни правила. Они нарушат и другие. И будут по ночам также носиться.»

Знаков, запрещающих движение мотоциклов пока нет. Установить их планируется до конца июня. Следить за соблюдением правил обещают сотрудники Госавтоинспекции. Нарушителей ожидает административное наказание в виде штрафа.