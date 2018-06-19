Мариинский театр приехал с гастролями в Кузбасс

19-го и 20-го июня лучшие хореографические мини-спектакли труппа покажет в Новокузнецке и Кемерове.

Лучшие хореографические спектакли, выдающиеся артисты мирового уровня. Все это впервые на новокузнецкой сцене. Концерт Мариинского театра стал неожиданным подарком для всех ценителей балета к юбилею города. Программа выступления разделена на две части — эпохи двадцатых и пятидесятых годов. Несмотря на такой экскурс в прошлое, равнодушным не останется ни один зритель.

Константин ЗВЕРЕВ

СОЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

«Балет смотрится очень легко. Зритель воспринимает на одном дыхании. Потому что он на самом деле очень оптимистичный. И, по окончанию, обычно зритель так – «Неужели это все? Мы хотим еще!» Потому что на самом деле все проходит так светло, музыка динамичная.»

За несколько часов до выступления на сцене рабочая атмосфера — артисты разминаются и готовятся к генеральной репетиции, после которой сразу же начнется концерт.

Кристина ШАПРАН

СОЛИСТКА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

«Репетиционный процесс — он тоже очень интересен. Когда ты ищешь какие-то элементы драматические, когда ты что-то новое для себя открываешь. Естественно, приятно услышать в конце овации, почувствовать, что и зритель остался доволен.»

Мариинский театр впервые в Новокузнецке, но не в Кемеровской области. Весной этого года симфонический оркестр приезжал в областную столицу, где в апреле, после пожара в «Зимней вишне», для горожан состоялся благотворительный концерт. На телеканале «СТС Кузбасс» проходила трансляция мероприятия на все города области в прямом эфире. Позже, глава региона Сергей Цивилев встретился с художественным руководителем и директором тетра Валерием Гергиевым и обсудил возможные гастроли по Кузбассу.

Сергей ПРОСКУРЯКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО БАЛЕТНОЙ ТРУППОЙ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

«Основные наши гастроли обычно, конечно, проходят за границей. Поэтому мы всегда с большим энтузиазмом откликаемся на такие просьбы. Потому что увидеть города нашей страны — для нас это очень интересно и почетно. Очень приятные впечатления от города — зеленый, светлый, какой-то такой хрустальный.»

20 июня труппа балета Мариинского театра выступит в Кемерове в музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. Однако, на этом тур по России не заканчивается. В гастрольном графике такие города как Владивосток и Владикавказ. Завершатся выступления в этом году уже за границей — в Китае и Японии.