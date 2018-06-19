Аномально жаркая погода пришла в Кузбасс

Виктория Сухих — директор по персоналу. В жаркую погоду одежду для работы подбирает согласно дресс-коду. Благо, что правила разрешают платья из хлопка и легких тканей. А в помещении и в машине от высокой температуры спасает кондиционер и холодное мороженное.

Виктория СУХИХ

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ

«Если нет кондиционера, то есть горячий зеленый чай. И когда мы пьем горячий чай, то сначала становится очень жарко, а потом начинают происходить процессы, которые охлаждают тебя.»

И это только один из вариантов охладить себя в большой плюс за окном. Сколько людей — столько и способов.

Синоптики отмечают, этот июнь наверняка станет самым жарким месяцем в Кузбассе. Впрочем, и в прошлом году в это же время температура поднималась до +37 градусов. В этом — максимальная отмечалась +33 в Кемерове и +35 по югу области. Кроме того, в течение этой недели ожидаются дожди, грозы и даже местами град. Но будет жарко.

Наталья ПОЛУЭКТОВА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КЕМЕРОВСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

«В выходные мы ожидаем атлантический циклон. Он тоже немного изменит обстановку. Но опять же температуры останутся в пределах +25 — +27 градусов. И с такими температурами у нас будут летние дожди.»

Правда, есть во всей этой жаркой истории несомненный плюс. Вода в Томи тоже прогревается быстрее. Еще вчера температура воды в реке была +12, а сегодня уже +16. Напомню, что рекомендуемая температура для купания взрослых +18, а детей +22, +24.