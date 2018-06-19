Шквалистый ветер стал причиной поваленных веток и мусорных контейнеров в некоторых районах Кемерово

По данным синоптиков, порывы ветра сегодня местами достигали 15-ти, 20-ти метров в секунду. В ближайшие сутки неустойчивая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится
По данным синоптиков, порывы ветра сегодня местами достигали 15-ти, 20-ти метров в секунду. В ближайшие сутки неустойчивая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится
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