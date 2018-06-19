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Аккредитация

Программа по выплате материнского капитала продлена до 2021 года

Другие новости от 19.06.2018

Более тысячи семей в Кузбассе ежемесячно получают выплаты из средств маткапитала. Эта мера поддержки семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Так, для кузбасских семей, обратившихся за выплатой в 2018 году, размер поддержки равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года — 9 857 рублей. Выплачивается до момента, пока ребенку не исполнится полтора года. Также средства маткапитала можно расходовать на улучшение жилищных условий, на обучение детей и на накопительную пенсию мамы.

Размер маткапитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. Программа продлена до 31 декабря 2021 года.

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