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«Нейтрализовать» Салаха. Жозе Моуриньо поделился прогнозом на матч сборных России и Египта

Другие новости от 19.06.2018

По мнению главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед», эта встреча станет решающей за выход в плей-офф. С его точки зрения, российские футболисты должны «нейтрализовать» Мохаммеда Салаха, нападающего сборной Египта.

«России нужно навязать физическую силу, как один из самых важных компонентов матча», — добавил он.

Моуриньо не сказал, кто, на его взгляд, выиграет в этом матче. При этом он считает, что египтяне, как и россияне, одержат победу над Саудовской Аравией.

Напомним, сегодня сборная России проведёт второй матч группового этапа Чемпионата мира. Воспитанник кузбасской школы футбола Александр Головин лидирует в списке ассистентов, забив решающий мяч и отдав три голевые передачи в игре против Саудовской Аравии.

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