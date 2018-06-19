Кузбасские рекорды чемпионата Европы

В венгерском Дьёрне завершился чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди школьников. Турнир собрал лучших спортсменов Старого Света.

Российская команда девушек была представлена в десяти весовых категориях 13-ю спортсменами. Из них 10 вышли в финал. Это историческое достижение для женской сборной России по вольной борьбе. Однако, на этом рекорды и победы не закончились.

В схватках за медали россиянки завоевали шесть «золотых», четыре – «серебряных», одну «бронзовую» медаль и неоспоримое первое место женской сборной России в общекомандном зачёте. Столь убедительный успех принёс российской сборной главный трофей турнира – Кубок Чемпионата Европы, который теперь отправится в Россию.

Неоценимый вклад в успех национальной сборной внесли спортсменки из Кемеровской области. Четыре медали высшего достоинства завоевали представительницы кузбасских школ вольной борьбы. С «золотом» домой возвращаются Федорченко София (весовая категория 33 кг), Сухарева Алёна (весовая категория 42 кг), Хусаинова Виктория (весовая категория 54 кг), а также Кабанова Татьяна (весовая категория 58 кг). Самый долгий путь к «золотой» медали был у Кабановой Татьяны – пять схваток до финала. В основном девушкам проходилось выйти победителями из трёх-четырёх схваток.

Сразу четыре «золота» на одном Чемпионате европейского уровня – это рекорд для кузбасской команды и гордость для всей страны.