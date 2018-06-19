Синоптики предупреждают кузбассовцев о неблагоприятных погодных условиях

По данным кемеровского Гидрометцентра, сегодня на территории области ожидаются дожди, грозы, град, при грозах сильный дождь, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. Будьте осторожны!

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