:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Сборная Кемеровской области выиграла Кубок России по спортивному туризму

Другие новости от 18.06.2018

С 13 по 18 июня на реке Казыр в Кузнецком Алатау проходили соревнования Кубка России на дистанциях 5 и 4 классов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Кемеровской, Свердловской, Новосибирской и Московской областей, а также Красноярского края и Республики Хакасия.

Спортсмены — водники преодолевали водные пороги, шиверы, речные бочки и прижимы. Участники также соревновались в оказании помощи пострадавшим и проведении спасательных работ на воде.

В общекомандном зачете Кубка России сборная Кемеровской области заняла первое место. Вторыми стали спортсмены из Красноярского края, а третье место завоевали водники из
Новосибирской области.

В личном зачёте наши спортсмены Алексей Токарев (среди мужчин) и Елена Осмолкова (среди женщин) стали победителями на дистанции водная-каяк.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально