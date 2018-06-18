Сборная Кемеровской области выиграла Кубок России по спортивному туризму

С 13 по 18 июня на реке Казыр в Кузнецком Алатау проходили соревнования Кубка России на дистанциях 5 и 4 классов. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Кемеровской, Свердловской, Новосибирской и Московской областей, а также Красноярского края и Республики Хакасия.

Спортсмены — водники преодолевали водные пороги, шиверы, речные бочки и прижимы. Участники также соревновались в оказании помощи пострадавшим и проведении спасательных работ на воде.

В общекомандном зачете Кубка России сборная Кемеровской области заняла первое место. Вторыми стали спортсмены из Красноярского края, а третье место завоевали водники из

Новосибирской области.

В личном зачёте наши спортсмены Алексей Токарев (среди мужчин) и Елена Осмолкова (среди женщин) стали победителями на дистанции водная-каяк.