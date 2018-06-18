Избран глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района

Депутаты Совета народных депутатов избрали главу муниципального образования. Эту должность занял Андрей Реванченко. Напомним, что с апреля 2018 года Реванченко занимал пост первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Андрей Реванченко начал свою трудовую деятельность в 1994 году в сфере агропромышленного комплекса. Он руководил отделом прогнозирования растениеводства управления сельского хозяйства в Крапивинском районе. С марта 2009 года занимал пост главы Чусовитинской сельской территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района. А в августе 2014 года был назначен начальником управления по природопользованию и развитию АПК.

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