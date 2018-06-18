Легендарные балетные постановки пройдут в Кузбассе

В Кемеровской области пройдут концерты артистов балета Мариинского театра.

Гастроли балетной труппы Мариинки состоятся по договорённости Сергея Цивилева и художественного руководителя театра Валерия Гергиева 19 и 20 июня.

В Новокузнецке «Вечер балета» приурочен к празднованию 400- летия города. На представление приглашены почетные жители южной столицы, работники сферы искусства, культуры и здравоохранения. Также на концерт могут прийти все любители балета и классической музыки.

В программе яркие хореографические спектакли: «Павлова и Чекетти» «Видение розы», «Умирающий лебедь», Concerto DSCH . Главные партии на сцене Кузбасских театров станцуют ведущие танцоры Мариинки: Кристина Шапран, Виктор Баранов, Светлана Иванова, Филипп Стёпин, Анастасия Колегова, Константин Зверев, Рената Шакирова, Василий Ткаченко, Александр Сергеев.