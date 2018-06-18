Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Кузбассе

19 июня 2018 года днём местами по Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град. При грозах сильный дождь, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.
В Ленинск-Кузнецком, Беловском районах высокая пожароопасность (4 класс горимости).
19 июня 2018 года днём местами по Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град. При грозах сильный дождь, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.
В Ленинск-Кузнецком, Беловском районах высокая пожароопасность (4 класс горимости).
Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass
Сборная Кемеровской области выиграла Кубок России по спортивному туризму
В Новокузнецке начал работать Лингвистический лагерь "Белый журавль"
В Прокопьевске 16-летняя школьница ушла гулять со сверстниками и решила не возвращаться домой
В Кузбассе прокуроры запретили продажу птицы из Красной книги
Кузбасс сменит руководство Представительства АКО при Правительстве РФ
Сотрудники полиции провели показательные выступления для воспитанников детских домов и детей, стоящих на учёте
В Кемерове стартовал первый межрегиональный конкурс мастеров народных промыслов
В Новокузнецке неприятный запах стал причиной проверки птицефабрики