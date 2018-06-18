В Прокопьевске 16-летняя школьница ушла гулять со сверстниками и решила не возвращаться домой

В дежурную часть отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску обратилась горожанка, которая сообщила, что пропала ее опекаемая 16-летняя племянница. К поискам привлекли сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН. В результате, полицейские школьницу разыскали.

Выяснилось, что она всю ночь гуляла с группой сверстников и решила не возвращаться домой. Утром девочка, испугавшись наказания за свой поступок, побоялась возвращаться.

Инспекторы ПДН составили в отношении родителей административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».