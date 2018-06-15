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Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко

Другие новости от 15.06.2018

Причиной стало неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81. Напомним, во время рабочей поездки в Новокузнецк 8 мая Сергей Цивилев посетил «пятилетний долгострой» и поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года – к II полугодию следующего учебного года.

Тогда глава региона подчеркнул, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести блок «А» – центральный блок школы. По мнению Цивилева, Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ и выполнить данные поручения. Глава региона не ограничился отстранением от занимаемой должности Александра Шнитко и и.о. начальника ГлавУКСа Дмитрия Шоцкого, он также поручил провести полную проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта.

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