В кемеровском медцентре будут лечить туберкулез по новым технологиям

Врачи будут следить за состоянием здоровья пациента на расстоянии. В медцентре внедряется новая технология «Теледоктор».

Если раньше на протяжении всего курса лечения от туберкулеза – а он занимает от полугода до двух лет – пациенты, выписанные на амбулаторное лечение, должны были ежедневно приезжать в поликлинику и принимать там в кабинете медсестры лекарства, то теперь контроль за процессом лечения станет легче. Пациенты будут оставаться дома, а контроль за приемом препаратов будет осуществляться благодаря видеозвонку в медицинский центр.