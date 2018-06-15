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Аккредитация

В кемеровском медцентре будут лечить туберкулез по новым технологиям

Другие новости от 15.06.2018

Врачи будут следить за состоянием здоровья пациента на расстоянии. В медцентре внедряется новая технология «Теледоктор».

Если раньше на протяжении всего курса лечения от туберкулеза – а он занимает от полугода до двух лет – пациенты, выписанные на амбулаторное лечение, должны были ежедневно приезжать в поликлинику и принимать там в кабинете медсестры лекарства, то теперь контроль за процессом лечения станет легче. Пациенты будут оставаться дома, а контроль за приемом препаратов будет осуществляться благодаря видеозвонку в медицинский центр.

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