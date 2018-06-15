Сегодня официально стартует купальный сезон

Купальный сезон в Новокузнецке продлится с 15 июня по 20 августа. 11 пляжных зон и 4 места отдыха у воды откроются в южной столице Кузбасса этим летом. Выбранные территории соответствуют всем требованиям: скорость течения воды и отсутствие промышленных стоков. Дополнительно планируется открытие двух пляжей для инвалидов.

Пока территории действуют, как зоны отдыха у воды, поскольку водолазные обследования проведены не везде. Вода не достигла летнего уровня 250 см, и границы пляжей впоследствии могут быть неточными. Спасатели также выявили 36 запрещённых мест для купания, где установили предупреждающие знаки. Большинство трагедий происходят именно на диких пляжах.

По данным Росстата, за 5 лет в стране утонули 60 тысяч человек, 14 тысяч из них — дети. В Новокузнецке в 2016 погибли 8 горожан, в 2017 — 5. Ежегодно спасают порядка 20 человек.