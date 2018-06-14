В России стартует Чемпионат мира по футболу

Масштабное спортивное событие Россия принимает впервые в истории. Торжественное открытие в 17:30 по московскому времени на арене Лужники. Красочное шоу, в котором примут участие ярчайшие звезды — британский исполнитель Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифулина и двукратный чемпион мира, легендарный бразилец Роналдо. Сразу после — первый матч. Команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу ФИФА — еще одно событие, которое объединило всех россиян и жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Кемеровчане в стороне не остались. В поддержку чемпионата в детском пришкольном лагере, сегодня прошли веселые старты. На открытие пригласили звезду советского и кузбасского футбола — Виталия Раздаева. Он лучший бомбардир первой футбольной лиги СССР — за всю историю забил 216 мячей в 555 матчах.

Виталий РАЗДАЕВ

МАСТЕР СПОРТА СССР

«Вот эти дети, я не понаслышке знаю, я здесь хоть не так часто бываю, но бываю. Потому что на этой площадке мы еще кожаный мяч проводили. Достижения будут на высоком уровне. Будут стремиться футболисты. Вот они стоят — девчонки и мальчишки, которые заинтересованы. Ну и конечно, будем болеть за наших.»

Среди футболистов сборной — спортсмен из Кузбасса Александр Головин. Полузащитник родился и вырос в Калтане. С 2012 года выступает за московский ЦСКА. Он вошел в пятерку лучших игроков, по мнению ФИФА, от которых зависит судьба нашей сборной на Чемпионате мира — 2018.

Валерий ЛАПКИН

ДЕЙСТВУЮЩИЙ АРБИТР ПО СФО

«Он — единственная в нашей сборной надежда. Потому что действительно, раз он вошел в пятерку — это же не зря. И будем надеяться опять же, что от него пойдет тот посыл, тот вектор, который поддержит наша сборная и будем достойно представлять нашу страну.»

На Чемпионат мира приехали не только болельщики из разных стран. Но и десятки тысяч волонтёров. Среди них есть и кузбассовцы. Шахтёр Валерий Черепков из Междуреченска сейчас в Сочи, где уже завтра состоится матч между фаворитами турнира — сборными Португалии и Испании. А пока, вместе с другими сочинцами он — на берегу моря, где организована фан зона для массового просмотра первого матча.

Валерий ЧЕРЕПКОВ

ВОЛОНТЕР «ЧМ-2018»

«С 2014 года заболел, заразился волонтерским движением. С тех пор меня прям манит в эту стезю, в эти мероприятия. Ощутить дух мероприятия, спортивное отношение, неформальное отношение, которые по телевизору не увидишь.»

Фан зона для просмотра матчей Чемпионата мира откроется и в Кемерове. Областной центр стал одним из 33 российских городов, где будут организованы прямые трансляции матчей FIFA. Сегодня в 21:00 в Линейном парке бульвара Строителей начнется праздничная программа, посвященная открытию чемпионата. На сцене будет представлена презентация трансляций чемпионата. Также состоится розыгрыш призов среди болельщиков. В 22 часа на видеоэкране начнется прямая трансляция матча-открытия чемпионата: сборная команда России сыграет со сборной командой Саудовской Аравии.