Сергей Цивилев и руководство компании «Стройсервис» подписали соглашение о сотрудничестве

По итогам года «Стройсервис» планирует добыть более тринадцати с половиной млн тонн угля. Сегодня глава региона Сергей Цивилев и руководство компании подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

На развитие производства будет направлено свыше 13 млрд рублей. На эти деньги компания начнет добычу на новых участках разрезов, построит очередную обогатительную фабрику и завершит реконструкцию старой.

Развитие производства позволит создать более 200 новых рабочих мест. Выделят деньги и на создание безопасных условий труда, социальные и спортивные программы, а также на празднование 400-летия Новокузнецка. Для нужд населения компания поставит 3 тыс. тонн благотворительного угля.