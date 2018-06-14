В Кемерове начали разбирать импровизированный мемориал памяти погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Почти 3 месяца жители и гости города несли сюда свечи и игрушки. Последние сейчас сортируют. Те, которые пришли в негодность, утилизируют. Остальные — отдадут в химчистку. После чего — в детские дома или малообеспеченным семьям. Напомним, трагедия произошла 25 марта. В ней погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

Протоиерей РОМАН

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

«Выкидываться на мусорки ничего не будет. Будет или передаваться, или сжигаться. Иконы хорошие. Фотографии — это ничего сжигаться не будет. Оно все остается. Тут будет маленький мемориал. Мы все аккуратно сложим, наведем порядок.»