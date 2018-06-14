Более ста пятидесяти детей вывезли из междуреченского загородного оздоровительного комплекса «Звездочка»

9 июня здесь произошёл порыв на водоводе. Лопнувшая труба дала большую течь. Устранить аварию удалось за пять часов. Однако, качество вновь подаваемой воды специалистов Роспотребнадзора не устроило. В результате, было принято решение оздоровительный комплекс закрыть.

Ольга СПИНИНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРА ПО ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Руководитель данного лагеря «Звездочка» не проинформировал нас об аварийной ситуации в работе системы водоснабжения. Кроме того, после проведенного ремонта на системе водоснабжения руководитель, не убедившись в том, что подаваемая вода отвечает по показателям безопасности гигиеническим требованиям, возобновил водоснабжение летнего оздоровительного лагеря.»

Накануне представители санэпидемстанции Мысков вновь взяли пробу воды. Результат анализа будет получен в пятницу. И если вода будет соответствовать всем необходимым нормам, то, возможно, судебный запрет на деятельность «Звёздочки» будет снят.

Сергей КОРНЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЁЗДОЧКА»

«Эти три дня — 10, 11, 12 — промывали трубы холодной водой. И когда в шесть часов Роспотребнадзор был, конечно, ещё текла вода ржавая. Поэтому приняли решение. Детей вывезли. Я думаю, ко второму заезду мы будем готовы.»