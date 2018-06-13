В Мысках спасатели ищут 11-летнего мальчика

Подросток упал с моста в реку 10 июня и его тело до сих пор не обнаружено.

В интернете полно роликов, где видно, как подростки ищут острых ощущений. Взбираются на арки мостов, прыгают с них в реку. Ни для кого не секрет, что цель — тысячи лайков и поднятие самооценки.

В происшествии, которое произошло 10 июня вечером на железнодорожном мосту в Мысках через реку Мрас-Су никакого видеоподтверждения нет. Как там оказался одиннадцатилетний ребенок и почему его ударило током сейчас разбираются следователи.

Андрей КАЗАНЦЕВ

НАЧАЛЬНИК МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ПОИСКОВО-АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

«10 июня подросток залез на ж/д мост через реку Мрас-Су, схватился за контактную линию. Ударило током, упал в реку. Ведутся поисковые работы, как на воде, так и под водой. С Кемерово выехала маневренная поисковая группа, обследовали предположительный район утопления. Также визуально ведутся поиски с лодки. Пожарные, администрация, полиция, волонтеры участвуют в поисках.

Элементарное несоблюдение техники безопасности. Во-первых, нахождение на ж/д мосту посторонних людей, тем более детей, в принципе не приемлемо. А залезание на те части дороги, где открытые контактные линии — тем более. К сожалению, вот так все получилось.»

Мост через Усу. Видели ли вы прыгающих с него в воду подростков? Ответ большинства междуреченцев: «Да».

Лариса ПАНЧЕШНАЯ

«Отдыхаем каждый год. Видим, как прыгают. В этом году пока не было. На спор, может, прыгают. С буйка. Но в основном с моста. Делали замечания, что колья торчат, мелко. Дети не реагируют. Прыгают для интереса, наверное.»

Диана на берегу Усы, около моста, купается не в первый раз. Видела, как прыгают ее знакомые ребята. Очень переживала за них.

Диана ЩЕГЛОВА

«Некоторые считают, что это — кайфово, чтобы бесстрашность доказать. Там осколки. Могут удариться. Не безопасно. Я не буду прыгать. Высоко. И боюсь, что ушибусь.»

Лето только началось. И нам, взрослым, стоит обратить внимание, где проводят время наши дети.