В центре Таштагола появится памятник герою шорского эпоса Ольгудеку

Столица Горной Шории готовится к празднованию областного Дня Шахтера, не забывая при этом ни о настоящем, ни о прошлом. На площади Победы полностью обновится экспозиция. Рядом с монументом Славы появятся бюсты героев Великой Отечественной войны.

Украсит город и трехметровый всадник на коне. Вместе с другими скульптурами экспозиции он пока хранится в запасниках краеведческого музея.

На основных транспортных магистралях города ведутся ремонтные работы. Всего на реконструкцию улиц будет затрачено более 60 миллионов рублей.