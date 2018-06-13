В администрации Кемерова предложили водителям выстраивать график движения с учётом ремонтных работ

Так с 14 июня по 15 июля будет ограничено движение автотранспорта по проспекту Ленина в районе дома № 97.

Работы ведутся в рамках подготовки инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону. В ходе гидравлических испытаний на проспекте Ленина в районе дома № 97 был выявлен дефект трубопровода в месте его выхода из тепловой камеры. При устранении дефекта обнаружено вымывание грунта в основании железобетонной конструкции, внутри которой находятся теплосети, проходящие под проезжей частью проспекта Ленина.

Во избежание возможной просадки канала и основания проезжей части принято решение выполнить капитальный ремонт этого объекта системы теплоснабжения города.

На период ремонта будет закрыто движение транспорта по одной полосе проспекта Ленина в районе дома № 97 (в направлении ул. Терешковой). Ограничение вводится 14 июня с 8.00.