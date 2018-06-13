В день празднования 100-летия города в Кемерове состоялся танцевальный баттл

Праздник в ритме танца.

Более 100 участников в возрасте от 4 до 24 лет выявляли лучшего в направлениях Break Dance и Dancehall. Богдана Серба, победительница в номинации Dancehall, ещё недавно думала уйти из танцев, Но успешное выступление на баттле переубедило девушку, говорит наставник девушки Надежда Редина.

— Богдана мне заявила, что у неё пропало желание танцевать. Я её подбодрила, конечно. И тут она выигрывает. И главное то, что она зацепила людей, которые даже не разбираются в нашем стиле танца. Она горела, на неё смотрели, хлопали. Она, безусловно, стала фавориткой. И сейчас она счастлива! Я надеюсь, она больше не думает, что у неё что-то не получается, что она устала от танцев.