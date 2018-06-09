Продолжается серия художественных подарков к столетию Кемерово

Вслед за открытием в музее ИЗО выставки работ Питера Рубенса, открыт еще один вернисаж. На этот раз свои работы представляет скульптор, ювелир и художник с мировым именем Даши Намдаков.

В залах музея расположены его статуэтки, куклы, макеты работ разных лет. Сам Даши уже сдружился с Кузбассом. Здесь находится его большая монументальная работа. Она установлена в Таштаголе на кургане и называется «Золотая Шория». Огромного лося, символа сибирской тайги оседлала девушка с чашей в руках. Это подарок всей области. Большая часть работ демонстрируется на выставке впервые.

Даши НАМДАКОВ

СКУЛЬПТОР

«В свое время доверили мне эту работу, когда я был начинающим в монументальной скульптуре автором. Вот эта работа была для меня стартовой в России. И я ей очень горжусь. Мне кажется, что она весьма оригинальна. Таким образом, после такой скульптуры в Таштаголе, мы сделали круг. И вернулись с новой коллекцией.»