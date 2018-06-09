В Кемерове состоятся чемпионат и первенство Кемеровской области по велоспорту-шоссе

В этом году соревнования посвящены 100-летию столицы Кузбасса.

В турнире примут участие более 100 спортсменов из кузбасских городов, а также Новосибирска, Бердска и Абакана. Победители и призёры в каждой возрастной группе будут награждены медалями, почётными грамотами Кемеровской области, ценными призами и памятными кубками.

Расписание турнира:

10 июня (участок Леснополянского шоссе)

15.00 — торжественное открытие соревнований;

15.10 — гонка с раздельного старта.

11 июня (Кемерово. пл. Пушкина — ул. Арочная — Притомская набережная — ул. Островского — площадь А.С. Пушкина)

09.00 — велопробег

09.15 — гонка — критериум;

13.30 – награждение призеров и победителей.

Вниманию автомобилистов! В связи с проведением соревнований 10 июня будет перекрыто движение с 15.00 час. до 17.30 на участке Леснополянского шоссе, от автомобильной развязки к Журавлёвым горам, до виадука на улице Терешковой.