В Кузбассе начнут поиски останков динозавров

Экспедиционный отряд начнет полевой сезон раскопок в Чебулинском районе 20 июня. В состав экспедиции войдут сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея и Московского Палеонтологического института РАН им. А.А. Борисяка.

В 2013 году Кемеровский областной краеведческий музей единственный в России получил лицензию на право пользования недрами Шестаковского комплекса с целью сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. За 2014—2017 гг. научной экспедицией в районе д. Шестаково было обнаружено более 2 тыс. образцов скелета животных, включая массовые захоронения целых пситтакозавров, живших более 100 млн лет назад.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися останками целых семей динозавров нет. Скелет и фрагменты скелета в породе выставлены в отделе природы музея.