В южной столице Кузбасса стартовал открытый чемпионат мобильных роботов среди школьников

Более тридцати моделей запрограммированной техники сразились между собой в скорости и ловкости.

Технологии будущего уже наступили. В детских руках настоящие роботы. Над созданием умной машины участники трудились самостоятельно, практически без помощи взрослых.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Программирование — один из самых сложнейших этапов робототехники. У многих ребят на это уходит немало времени. Для того, чтобы конструкция перемещалась в правильном направлении необходимо с помощью компьютера на специальной программе прописать каждое движение робота.»

Битвы роботов в Новокузнецке проходят регулярно. За один год ребята успевают принять участие в нескольких состязаниях по различным дисциплинам.

Ольга ГАЛСТЯН

ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

«Ребята активно развиваются в этом направлении, стараются достичь чего-то нового. Ну и посредством того, что мы включаем все время новые дисциплины, мы охватываем вот эту стезю робототехники, которая развивается в целом в России. И мы стараемся не отставать, и именно для этого прогрессируем.»

На этот раз чтобы победить — необходимо выбить все кегли из круга. Задание не сложное. Однако, справиться с ним на сто процентов удается не всем. Особенно новичкам, тем кто впервые выводит своих роботов на ринг.

Кира БОРИСОВА

УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

«Мне понравился сам робот. Как его программировать мне понравилось. Там надо просчитать все. Сколько там оборотов, сколько градусов на повороте должно быть. Еще будет вторая попытка. Хочу попробовать лучше сделать.»

Робототехника — наука, которая сочетает в себе сразу несколько направлений и помогает детям приобрести знания, которые не преподают в школах.

Константин СМАГИН

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Это механика. Ребята собирают сами роботов под конкретное техническое задание. Это программирование, где необходимо научиться работе с датчиками. И это электроника. Ну в данном случае, надо правильно подключить блоки. Безошибочно.»

Состязания мобильных роботов — это возможность не только проявить свои знания на практике, но и поделиться опытом с другими участниками. Чтобы сделать своего робота еще умнее и быстрее. Ведь следующая битва состоится уже 3 июля.