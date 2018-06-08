Областной природный заказник «Черновой Нарык» стал 19-ой особо охраняемой территорией Кузбасса

Эйзения Салаирская — червь, занесенный в Красную книгу России. Вид был найден на левом берегу реки Черновой Нарык у д. Жерново Новокузнецкого района, и, кроме как в Кузбассе, нигде не обитает. Его существование оказалось под угрозой. На территории ведется активная угледобыча. Чтобы сохранить популяцию властями региона и учеными принято решение создать на этом месте областной комплексный заказник.

Николай СКАЛОН

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И БИОРЕСУРСОВ

«Наша задача была — во что бы это ни стало, хотя бы кусочек этой территории сохранить. Даже с перспективой. Когда все раскопают, когда-нибудь закончатся раскопки. Чтобы эти животные и растения расселялись. Вот с этой территории их можно расселять на окружающее пространство.»

Общая площадь заказника на территории Новокузнецкого и Прокопьевского района — 286 га. Размером с небольшой город. Теперь здесь запрещены добыча, размещение отходов, строительство и заготовка древесины. Чтобы сохранить растения и животных уникальных не только для нашего региона. В их числе — еще одно краснокнижное растение — Кандык Сибирский.

Алексей ХАРИТОНОВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Те заказники, которые у нас открываются, где запрещена рубка леса, которую мы должны охранять, имеют очень большое для нас значение. И социальное значение, и экономическое значение. И те уникальные уголки природы, которые удается сохранить — благодарность, мы, наверное, узнаем только от будущих поколений.»

С учетом вновь созданной, в Кемеровской области сейчас уже 23 особо охраняемые природные территории. А это — более 15% от общей площади региона — один из самых высоких показателей по Сибири.