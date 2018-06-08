Кемеровчанка приобрела телефон с «сюрпризом» в одном из салонов связи города

Кемеровчанка купила в подарок своему сыну новый телефон в честь окончания учебного года. Но дома мальчик нашел в записной книжке мобильника уже записанные номера.

Новый смартфон. Именно такой подарок сыну сделала кемеровчанка Наталья Колокольцова. Вот только покупка обернулась не приятным сюрпризом, а разочарованием — мальчик нашел в записной книжке чьи-то номера телефонов, а также чужую электронную почту.

Наталья КОЛОКОЛЬЦОВА

«На следующий день я обратилась в салон и отдала телефон в руки продавцу, чтобы он убедился в наличии номеров в телефоне. Продавец, под видом того, что он смотрит — он просто удалил контакты и мне сказал, что ничего не было в телефоне.»

Наталья написала претензию в салон мобильной связи, где был куплен телефон. Ей предложили сдать его на экспертизу.

Максим КОРОЛЬЧУК

РУКОВОДИТЕЛЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПО ПРОДАЖАМ МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Мы отправляем телефон в авторизованный сервисный центр, где компании-производители оборудования делают комплексную проверку. Если проверка подтверждает, что оборудование действительно неисправно, в рамках 14 дней с момента покупки оборудования клиент имеет право вернуть деньги.»

Наталья отказалась от экспертизы в салоне и сама поехала в Роспотребнадзор. А затем обратилась и к независимым экспертам.

Дмитрий МАЛИНИН

АДВОКАТ

«Если подтвердится, что этот товар был в употреблении, то ей надо обращаться в суд с требованием, что она передает товар магазину, а магазин возвращает ей деньги.»

В этом же случае кемеровчанка может потребовать возмещение затрат на экспертизу и моральный ущерб. А в случае, если эксперты подтвердят, что телефон не был в употреблении, то Наталье с малой вероятностью удастся вернуть телефон и потраченные деньги.