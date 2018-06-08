Лучших работников социальной сферы Кузбасса наградили в областной столице

В России отмечается День социального работника. Служба основана более 300 лет назад и востребована до сих пор. В Кузбассе в этой сфере работают свыше 12 тысяч человек. Лучших сегодня наградили в областной столице.

Рабочий день Татьяны Суховеевой расписан по минутам: сходить в магазин, больницу, навести порядок в квартире. Все это она делает не для себя. Для других. Своих подопечных.

Уже 22 года Татьяна — социальный работник. Она ни разу не пожалела о выборе профессии.

Татьяна СУХОВЕЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

«Когда ты с настроением, то и к тебе с настроением. Как ты относишься, так и к тебе относятся. Бабушки у меня все хорошие. Мы нашли общий язык и работаем.»

Сегодня в честь профессионального праздника лучших соцработников отметили областными и ведомственными наградами. В Кузбассе действуют 120 учреждений социального обслуживания. В них работают 12 тысяч специалистов. Под опекой — более миллиона человек.

Алексей СЕРГЕЕВ

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Кузбасская соцзащита — особенная. Она существует уже давно, у нее свои традиции. Они заложены большим количеством поколений. У нас есть замечательные династии, которые мы сегодня будем чествовать.»

Татьяна Ситникова работает психологом в Центре реабилитации детей Мариинского района. Трудные подростки, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию — она может найти общий язык с любым ребенком. У Татьяны четверо своих детей и еще трое приемных.

Татьяна СИТНИКОВА

ПСИХОЛОГ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАРИИНСКОГО РАЙОНА

«Сначала, когда к ребенку приходишь, не знаешь его отношения. Некоторые, особенно подростки — это как ежики. Такие замкнутые. По мере разговора, когда начинают понимать, что в них заинтересованы, они открываются — сначала слезы, а потом объятия.»

Награду за преданность своему делу получила и Татьяна Суховеева. Но и в праздник она на своем посту. Ведь для нее каждый день — это больше, чем просто работа.