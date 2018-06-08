Жильцов «сталинки» в центре Кемерово срочно эвакуировали из-за трещины на стене дома

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Все произошло примерно в час дня. На место ЧП сразу же приехали сотрудники администрации, управляющей компании и спасатели.»

О том, что на стенах появились трещины, в управляющую компанию позвонили врачи детской поликлиники, которая находится на первом этаже многоквартирного дома.

Татьяна ЕПОНЕШНИКОВА

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

«Проседание пола первого этажа примерно на полсантиметра, наклон и трещина длиной сантиметров 15 на внутренней стене в квартире.»

Глава региона Сергей Цивилев взял ситуацию под личный контроль. Поручил обеспечить эвакуацию жильцов двух подъездов. Ведется работа с жителями, с техническими специалистами. Подъезды охраняют полицейские. Территория у дома огорожена сигнальной лентой.

Илья СЕРЕДЮК

ГЛАВА Г. КЕМЕРОВО

«По поручению главы Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева создан оперативный штаб прямо на месте. Мы провели собрание, рассказали о текущей ситуации. Сказали, что мы проводим соответствующие мероприятия.»

По факту случившегося проверку организовала прокуратура. Дом 1954 года постройки, кирпичный. Пять лет назад на этом доме уже рушилась декоративная башня. Она находилась на крыше над одним из подъездов. В результате, никто не пострадал.

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«На месте ЧП продолжают работать специалисты. Они устанавливают причину появившихся трещин. По результатам проверки будет принято решение о судьбе дома.»