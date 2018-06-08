Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на ЧМ-2018

Данные приводи ВЦИОМ. 11% опрошенных ждут победы сборной России на домашнем чемпионате мира. Однако, чаще потенциальными победителями турнира называют команды Бразилии и Германии.

«Шансы на успех российской сборной наши сограждане оценивают со сдержанным оптимизмом: 20% ждут выхода в 1/8 финала турнира, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 11% россиян. В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы — 19% опрошенных», — говорится в материалах опроса.

При этом, больше веры в команду у представительниц прекрасного пола. 15% из них ждут, что Россия станет чемпионом предстоящего мундиаля. А вот мужчины более сдержаны в своих комментариях: только 7% рассчитывают на победу российской команды в чемпионате.

Однако, чаще всего фаворитами нынешнего чемпионата мира по футболу россияне называют Германию и Бразилию: по 12% респондентов предрекают победу одной из этих сборных.

Рейтинг наиболее известных и любимых российских футболистов возглавил вратарь Игорь Акинфеев (его называют 7% респондентов), а самыми популярными у россиян иностранными игроками стали, как показал опрос, португалец Криштиану Роналду (15%) и аргентинский футболист Лионель Месси (13%).