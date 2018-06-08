Сергей Цивилев поручил обеспечить эвакуацию жильцов двух подъездов «сталинского» жилого дома в Кемерове

По поручению главы региона Сергея Цивилева создан оперативный штаб, который действует на месте. Ведется работа с жителями, с техническими специалистами. Произведена эвакуация жителей 10 и 11 подъездов. Подъезды взяты под охрану органами полиции, прилегающая территория огорожена. Жители 18 квартир покинут свое жилище до конца работы специалистов инженерной защиты, которые обследуют место ЧП.

Четырехэтажный дом расположен по адресу ул. Островского, 27. Дом 1954 года постройки, кирпичный. На первом этаже расположены нежилые помещения. После поступления информации о появлении трещин, дом был визуально обследован. Трещины действительно были обнаружены в угловой части. Это касается двух подъездов – №№ 10 и 11.

Техническими специалистами обследуются подвальные помещения на момент установления причин появления трещин. Сегодня после установления причин будет дано заключение о дальнейших действиях. Либо это будет усиление, либо какие-то другие меры. Технические специалисты дадут свои рекомендации для принятия дальнейших решений.

Как сообщил глава города Илья Середюк, большинство жильцов находилось дома, на месте, либо уже приехали на Островского, 27.

«Мы провели собрание, рассказали о ситуации, о том, что мы проводим соответствующие мероприятия. Готовы работать открыто, информировать и сообщать о дальнейших действиях», – сказал мэр областного центра.

Работает телефон горячей линии 24-00-74.