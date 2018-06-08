В городском парке Мариинска продолжается благоустройство

Накануне было воссоздано селькупское стойбище. Ранее эта экспозиция располагалась во дворе краеведческого музея. Здесь можно увидеть точную копию летнего чума, покрытого берестой, бревенчатую зимнюю избу, священный лабаз, жертвенное место, ловушки на зверей, суван для хранения лодок и рыболовных снастей, навес для костровища, кедровый стан и тропу здоровья.

Территория огорожена и находится под охраной. Перенос экспозиции на новое место связан с тем, что экспонаты Краеведческого музея были перевезены в Музей истории города Мариинска. Соответственно, и стойбище решили прописать по новому адресу. В центре города.

Напомним, селькупы — это коренные жители Сибири, которые в 15-17 вв. проживали на территории современного Мариинска.