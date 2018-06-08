В Кемерове презентовали книгу «Первые шаги города»

В ней — история преобразования села Усть — Искитимское (Щегловское) в город Щегловск. В основе документы из фондов Государственного архива области. Среди них уникальные, недавно найденные внуком директора щегловской гимназии.
В ней — история преобразования села Усть — Искитимское (Щегловское) в город Щегловск. В основе документы из фондов Государственного архива области. Среди них уникальные, недавно найденные внуком директора щегловской гимназии.
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