В Кемерове презентовали книгу «Первые шаги города»

В ней — история преобразования села Усть — Искитимское (Щегловское) в город Щегловск. В основе документы из фондов Государственного архива области. Среди них уникальные, недавно найденные внуком директора щегловской гимназии.

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