В Кемерове прошла стратегическая сессия по вопросам благоустройства региона

Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровской области сегодня — это более 60 млн кв. метров жилой площади, почти 1000 котельных, теплотрассы и водопроводы свыше 19 тысяч км. Одна из главных проблем области — высокий износ инженерных сетей. К примеру, в Кемерове и Новокузнецке — около 70%. С идеей создания областного оператора по водоснабжению и водоотведению, что поможет модернизировать систему и вывести ее на современный уровень, выступила компания из Санкт-Петербурга.

Олег ТРЕСКУНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АКВАИНЖ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Будет полное технологическое обследование. Юридическое. Абсолютно все, что связано с тарифами экономическими. Будет видно, сколько денег нужно истратить, куда в первую очередь, где инвестора подключить. Вот эти самые главные задачи, которые решают вопросы водного хозяйства.»

Обсудили и транспортные проблемы. А именно строительство объездной дороги в Кемерове, продолжение работ на скоростной трассе «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий», которая должна выйти на автодорогу до Новокузнецка. Ожидается, что трасса будет целиком построена к осени следующего года. Отдельное внимание уделили и способу увеличения туристического потока в Шерегеш. Для этого планируется запустить комфортабельный скоростной пассажирский поезд до Таштагола.

Вячеслав ТЕЛЕГИН

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Уже переговоры провели. Уже есть ответственные. В любом случае уже в этом году планируется пустить железнодорожное сообщение Новокузнецк-Таштагол. Плюс, развить сеть железных дорог с Красноярском, чтобы поезд шел в Чугунаш, либо в Таштагол. Делать там транспортную развязку.»

Еще одним проектом стало благоустройство парка отдыха в Салаире. Он открылся еще в 50-е, но со временем от красивого и ухоженного места остались одни воспоминания. С 2007-го начались первые шаги по восстановлению. В основном силами самих жителей. В прошлом году город выиграл Президентский грант на благоустройство этой территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Марина ГУБИНСКАЯ

ДИРЕКТОР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ Г. САЛАИР

«На сегодняшний день, как мы сделали проект и как видим картинку, сумма составляет — 30 миллионов. Но если рассматривать всю территорию 19106 кв. метров, то там есть еще большая перспектива для развития.»

Все представленные проекты рекомендованы для включения в стратегию социально экономического развития Кузбасса. Эта сессия была завершающей.