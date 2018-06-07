Депутаты Госдумы РФ: нужно исключить для торговых центров надзорные каникулы

Допустить участие специалистов Госпожнадзора на всех этапах строительства, проектирования и эксплуатации торговых центров. Исключить для таких объектов надзорные каникулы. С таким предложением выступили Депутаты Государственной Думы.

В то же время отмечается, необходимо не допустить давления на бизнес. Поэтому число, основания и периодичность проверок противопожарного состояния должно быть регламентировано.

Напомним, проверки пожарной безопасности мест массового пребывания людей начались по всей России после пожара в «Зимней вишне», где погибли 60 человек. В результате, только в Кемерове закрыты несколько объектов. В том числе торговый центр «Аврора» и караоке бар.

Дмитрий ИСЛАМОВ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

«Получается, что торговый центр, где в нём уже находятся малый предприниматель, тоже подпадает и становится субъектом. Вот это неправильно. Торговый центр – это комплекс зданий, сооружений, которые являются местом массового пребывания людей. Оно не может попадать, на мой взгляд, под эти определения. Если здесь разнести эти понятия, глубже посмотреть в наше законодательство, то можно эту причину в корне устранить. В целом, мы поддержим эти все поправки. Естественно будем способствовать ужесточению в этом плане требований к безопасности к торговым центрам.»