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Санкции — не выход

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В рамках «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос Алексея Ксендзова, который призвал ввести санкции против Латвии, где в школах запрещают учиться на русском языке.

«Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их. Меры защиты соотечественников за рубежом должны быть такими, чтобы не усугублять их положение», — заявил президент.

Также глава государства назвал пошлины США на сталь и алюминий санкциями для ЕС, Мексики и Канады: «Видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется — вот такая вот контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями».

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