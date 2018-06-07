Во время «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что рост цен на бензин в России обусловлен результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов.

С вопросом к президенту обратился дальнобойщик из Санкт-Петербурга.

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Владимир Владимирович согласился, что скачки цен на бензин недопустимы. По мнению президента, изменение налоговых мер привело к стимулированию экспорта сырой нефти. Мировые цены на топливо поднялись. Следствием стало увеличение цен на бензин российскими нефтеперерабатывающими заводами для компенсации недополученной прибыли с рынка.

Глава государства подчеркнул, что правительство уже приняло соответствующие меры. В том числе были снижены акцизы на бензин и дизельное топливо. Также Путин созвонился с министром энергетики Александром Новаком, который уверил, что рост цен на топливо остановлен в связи со снижением акцизов с первого июня.

Министр отметил, что на данный момент в России нет никакого дефицита топлива. Новак предложил увеличить пошлины на экспорт топлива. Эти меры, по его мнению, станут еще одним большим стимулом для продажи бензина на внутреннем рынке.