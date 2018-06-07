8 июня в областной столице состоится презентация сборника документальных материалов посвященных 100-летию города Кемерово

В сборнике представлены документы, охватывающие период 1917-1920 гг. — по истории преобразования села Усть-Искитимское (Щегловское) в город Щегловск. Хронологический период обусловлен тем, что в 1917 г. впервые на волостных сходах стал подниматься вопрос об образовании Щегловского уезда и, соответственно, о преобразовании села Щегловского в город Щегловск. Затем, со сменой правительств, последовало несколько утверждений бывшего села в статусе города. В 1920 г. населенный пункт во всех официальных документах стал именоваться городом.

На презентацию сборника приглашен Николай Михайлович Фаге, внук первой заведующей смешанной гимназии г. Щегловска Екатерины Дмитриевны Фаге. Уникальные материалы из его личного архива по истории образования в городе Кемерово также вошли в книгу «Первые шаги города».

Большинство материалов, вошедших в сборник опубликованы впервые.

Фото: nailizakon.com