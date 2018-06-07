В Кузбассе заведующая детским садом присваивала денежные средства

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Кемеровской области в период с января по октябрь 2016 года заведующая детским садом из корыстных побуждений оформила свою дочь на должность делопроизводителя и младшего воспитателя. Фактически, к работе женщина не приступала, обязанности не исполняла. В табель учета рабочего времени обвиняемая вносила ложные сведения, на основании которых дочери начислялась и выплачивалась заработная плата, премии и иные выплаты.

В общей сложности, из муниципального бюджета обвиняемая присвоила порядка 63 тысяч рублей. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России Кемеровской области. Следует отметить, что также осужденная являлась депутатом местного Совета народных депутатов.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.