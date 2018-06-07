Житель поселка Яя «заразил» мобильный телефон жительницы Санкт–Петербурга

В 2014 году молодой человек для хищения скопировал из Интернета на компьютер вредоносную программу, предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования и копирования компьютерной информации. С ее помощью и «заразил» мобильный телефон жительницы г. Санкт-Петербурга, получил доступ к услуге «Мобильный банк» и отправил от имени потерпевшей SMS-сообщения с указанием о переводе 3 тысяч рублей на свой лицевой счет. Теперь «изобретателю» Яйским районным судом ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.