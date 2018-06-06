Более 11 тысяч выпускников по всему Кузбассу написали ЕГЭ по русскому языку

Орфография, пунктуация, синтаксис, грамматика. Знания в этих сферах сегодня проверили выпускники 11 классов. 6 июня — день сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Более 11 тысяч выпускников по всему Кузбассу. 3-и с половиной часа. 1 бланк ответов. Русский язык — второй обязательный предмет в перечне Единых государственных экзаменов. Процедура проведения неизменна.

Екатерина СМЕТАНИНА

ОРГАНИЗАТОР ППЭ

«Мы начинаем сначала инструктаж. Рассказываем о том, что участники ЕГЭ могут иметь на столе. Это паспорт и чернила черного цвета. Потом при них мы вскрываем сейфпакет и показываем, что он не нарушен.»

Дальше — самый ответственный момент. Заполнение бланка и, собственно, сам экзамен. Здесь 2 части. Первая — тест. Вторая — сочинение по прочитанному тексту. Из 26 необходимых заданий для каждого выпускника обязательно найдется то, которое всегда заставляет понервничать.

Евгения КИРИЛОВА

ВЫПУСКНИЦА

«Наверно, задание с удвоенной «Н». Где нужно выбрать, одна или две. Экзамен, я думаю, средней сложности. Много исключений там, конечно, которые нужно запоминать. Но это — дело техники. Просто учишь в течение года.»

В Кузбассе организована работа 73 пунктов проведения ЕГЭ. В 10 часов выпускники приступили к решению кейсов во всем регионе. Кстати, теперь экзаменационные материалы печатаются в аудиториях. А это — максимальный контроль за правильностью проведения и исключение утечек данных до начала экзамена. В Новокузнецке в прошлом году специальной техникой было оборудовано лишь 4 пункта проведения экзамена. В этом — все 14.

Галина БЕЛОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

«Школы организовали все свои усилия, чтобы технически оснастить все свои пункты. Задания с каждым годом усложняются, и, думаю, что в этом году задания будут сложнее, чем в прошлом. Но мы надеемся на наших выпускников. Что они покажут высокие результаты.»

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, достаточно набрать 27 баллов. А чтобы поступить в ВУЗ — 36. Свои результаты выпускники узнают до 25 июня. Следующие экзамены сдадут 9 июня — иностранные языки, 14 июня — обществознание.