В Кузбассе продолжается ремонт дорожной сети по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

Ход работ на объектах проконтролировали областные чиновники.

На бульваре Строителей в областном центре подрядчики проводят ремонт не только верхнего дорожного слоя. Рабочие трудятся на глубине два метра. Меняют слой дорожного полотна, который промерз зимой. Сверху укладывается дренаж. Потом новый грунт и слой асфальта.

Сергей КОЛЧАК

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ «СПЕЦСТРОЙ» Г. КЕМЕРОВО

«Сто процентов на участке будет новая дорожная одежда с устройством слоев из бетона. Жесткая дорожная одежда. И замена бортового камня. Работы планируют завершить в июле.»

Второй, не менее значимый объект — проспект Советский. Здесь протяженность ремонтируемого участка более 1 700 метров — от улицы Кирова до площади Советов. Основная трудность для дорожников — большое количество инженерных коммуникаций.

Вячеслав ТЕЛЕГИН

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Меняют коммуникации практически на 100%. Ливневую канализацию почти на все 100. Всю полностью. Абсолютно. Диаметр увеличивают. Мы приведем в нормативное состояние по Кемеровской агломерации до 50% дорог. По Новокузнецку больше 67% дорог приведем в нормативное состояние.»

Кроме городских дорог в программу включили пригородные. И участки федеральных трасс. На улице Пригородная глубина дорожной колеи составляла несколько сантиметров, отсутствовала обочина. Подготовительные работы сегодня полностью сделаны — фрезерование, выравнивание, устранение дефектов. К этому моменту на дороге уже уложено 70% покрытия.

Алексей КУХТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «КУЗБАССДОРСТРОЙ»

«Это одна из магистралей, которая соединяет инфраструктуру города Кемерово с федеральной трассой Р-255. Грузовое движение осуществляется по грузовой дороге, а здесь практически весь легковой транспорт, который идет с федеральной трассы в Топки, Топкинский район.»

В этом году по федеральной программе в Кемеровской агломерации планируют отремонтировать более 75 км дорог. В Новокузнецкой — более 95-ти км. Контролируют и проверяют качество федеральные инспекторы и общественники. Все работы по программе планируют завершить к 15 октября. Итоговая задача проекта — до 2025 года привести в порядок 85% дорожного покрытия региона.